Zwei neue Hausärzte verstärken MVZ-Teams der Kliniken Erlabrunn

Es ist eine seltene und gute Nachricht, mit der die Kliniken Erlabrunn in dieser Woche aufwarten. Durch zwei neue Hausärzte können an drei Standorten im Westerzgebirge die Sprechzeiten in den Medizinischen Versorgungszentren aufgestockt werden.

„Meine Patienten dürfen mich gern ,Frau Doktor´nennen“, meint Zuzana Risnyovszká, die in dieser Woche als neue Hausärztin offiziell im Team des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Beierfeld begrüßt wurde. Mit ihrer Bemerkung spielt die 43-jährige Fachärztin für Innere Medizin auf ihren etwas komplizierten Nachnamen an. „Selbst meine Mutter... „Meine Patienten dürfen mich gern ,Frau Doktor´nennen“, meint Zuzana Risnyovszká, die in dieser Woche als neue Hausärztin offiziell im Team des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Beierfeld begrüßt wurde. Mit ihrer Bemerkung spielt die 43-jährige Fachärztin für Innere Medizin auf ihren etwas komplizierten Nachnamen an. „Selbst meine Mutter...