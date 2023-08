Neuer Apéritif-Laden: Streetfood-Gastronomen werden im Stollberger Zentrum sesshaft

Süßkartoffelnudeln in Spiralform mit Kokos-Curry-Sauce: Essen wie dieses gibt es in Stollberg bisher nicht. Daniel Meier und Sarah Kouril wollen das ändern – mit ihrem Apéritif-Laden in der Herrenstraße. Doch: Kommt Veganes in der Erzgebirgsstadt an?

Es ist Sommer, irgendwo in der Steiermark. Daniel Meier wandert mit seinem Vater in den Bergen, als die Luft plötzlich nach Unwetter schmeckt. Die Optionen für die Erzgebirger: Auf Nummer sicher gehen und die Tour abbrechen oder weitergehen. Sie entscheiden sich für das Zweite. Als es dann tatsächlich stürmte, boten ihnen Bäume Schutz,...