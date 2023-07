Straße in Neuwürschnitz bis in den August gesperrt

Wer von Neuwürschnitz aus in Richtung Thierfeld fahren will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen.

(Neuwürschnitz) Bauarbeiten finden derzeit unter Vollsperrung in Neuwürschnitz statt. Betroffen ist die Hartensteiner Straße, deren Fahrbahn erneuert wird. Wie aus dem Landratsamt zu erfahren war, erfolgt das in zwei Abschnitten. Der erste betrifft den Abzweig Oberer Anger bis Abzweig Am Wasserbett. Nummer zwei umfasst die Strecke vom Abzweig... (Neuwürschnitz) Bauarbeiten finden derzeit unter Vollsperrung in Neuwürschnitz statt. Betroffen ist die Hartensteiner Straße, deren Fahrbahn erneuert wird. Wie aus dem Landratsamt zu erfahren war, erfolgt das in zwei Abschnitten. Der erste betrifft den Abzweig Oberer Anger bis Abzweig Am Wasserbett. Nummer zwei umfasst die Strecke vom Abzweig...