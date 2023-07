16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Dittersdorf schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall in Dittersdorf schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war der Jugendliche gegen 0.55 Uhr mit seiner Aprilia auf der Straße An der Dittersdorfer Höhe in Richtung Dittersdorfer Straße unterwegs. Etwa 250 Meter vor der...