Dittmannsdorf: Nordic-Walking-Tour eröffnet Fest

Das Kinder- und Vereinsfest am Wochenende im Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf beginnt am Sonnabend mit einer Nordic-Walking-Tour. 8.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer an der Kultur- und Sporthalle. 9 Uhr geht es zur Kappstraße, durch den Amselgrund und Altenhain zum Gestüt des Pferdesportvereins, der seinen 25. Geburtstag feiert. Über den...