VW Polo auf Klinikparkplatz in Zschopau beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Rund 500 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Zschopau entstanden, dessen Verursacher sich vom Ort des Geschehens entfernte. Laut Polizei stellte der Besitzer eines VW Polo nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug Lackschäden im Bereich der hinteren Fahrerseite fest. Der Unfall ereignete sich am 15. November in der Zeit zwischen 11 und 20.05...