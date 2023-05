Absichtlich abstrakt

Karsten Kriesel über Bandnamen aus kryptischer Buchstaben- und Zahlenreihung

Vielleicht schreibe ich die Kolumne heute ja nur in schelmischer Vorfreude auf die Online-Vorlesefunktion. Jedenfalls stehe ich total auf We456ztgbui! Zugegeben, hier habe ich einfach über die Tastatur gewischt - aber so kommt es mir manchmal im Gespräch vor. Künstler- und Bandnamen aus kryptischer Buchstaben- und Zahlenreihung bevölkern die Hip-Hop-Playlists, und es gibt Memes, die zwischen den Künstlern Apache 207, 01099, UFO361 und SXTN noch die Kettensäge Stihl 045 packen, um sich über diesen Zeitgeist lustig zu machen. Wenn mir ein Freund das Shirt seiner Lieblings-Metalband zeigt, werde ich diese im Netz nie finden, denn zu sehen ist quasi nur das Muster eines abgenutzten Ledersofas. Und hat man es dann doch gefunden, heißt die Band Paracoccidioidomicosisproctitissarcomucosis. Ja, gibt's wirklich, kommt aus Mexiko und soll eine Ansammlung von Krankheiten sein. Googeln sie lieber nicht die Namen der Bandmitglieder, sondern hören sie lieber die Finnen Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum.

Im Punk sieht es nicht besser aus: DxBxSx, FCKR, Blink 182, BZFOS ... wie bitte? Letzteres ist die Abkürzung für Bloodsucking Zombies From Outer Space und eröffnet nebenbei das Feld für übertrieben lange Namen: And You Will Know Us By The Trail Of Death, Frankenstein Dragqueens From Planet 13, U-Bahn-Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern.

Aber: Ein unnötig kryptischer Bandname mag nicht gerade dem Servicegedanken der leichten Weiterempfehlung über Plakate entsprechen, doch er bleibt, hat man ihn einmal an der mentalen Angel, hängen! Gerade, weil man nachfragen muss. Und ich möchte mich weder über "böse" polizeiliche Zahlencodes zur Steigerung der Hip-Hop-Straßentauglichkeit, teuflische Metalschnörkel oder abstruse Punkalbernheiten aufregen: Jedem Szenchen seine Folklörchen, schließlich zaubere ich seit Jahrzehnten Fragezeichen in die Augen genrefremder Freunde, wenn ich ihnen Eläkeläiset oder die Inchtabokatables wärmstens ans Herz lege.

Und am Ende ist mir jeder kryptische Künstlername mit Hintersinn lieber als eine momentane Gegenentwicklung: Gäbe es noch Telefonbücher, könnte man sie unbemerkt mit nichtssagenden bürgerlichen Namen all der Tims, Lenas, Maxe, Sophies und Vincents aus den Charts füllen. Dass auch deren Musik und Texten Austauschbarkeit nachgesagt wird, soll hier nicht breit getreten werden - ich persönlich bevorzuge aber Ho99o9! (kries)