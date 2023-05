Amazon kündigt "Herr der Ringe"-Videospiel an

Gaming.

Der US-amerikanische Handelsriese Amazon hat ein Videospiel angekündigt, das im "Herr der Ringe"-Universum spielen wird. Dabei soll es sich um ein sogenanntes "MMO" handeln, also ein Onlinespiel, in welchem sich tausende Spieler zugleich ins Abenteuer begeben können. Erscheinen wird "Herr der Ringe"-Spiel sowohl für den PC als auch für Konsolen. Laut der kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung soll das Onlinespiel in der Welt von Mittelerde spielen, wobei die Geschichten aus der weltberühmten "Herr der Ringe"-Romantrilogie und "Der Hobbit" als Grundlage dienen soll. Die 2022 veröffentlichte Amazon-Serie "Ringe der Macht" wird allem Anschein nach keine Rolle spielen, da diese in einer deutlich früheren Zeit des Tolkien-Universums angesiedelt ist. Mit der Entwicklung beauftragt ist das Amazon Games Orange County Studio, welches in der Vergangenheit für "New World" verantwortlich war. Bereits 2019 hatte Amazon angekündigt, ein "Herr der Ringe"-MMO herausgeben zu wollen. Jedoch wurde das mit der Entwicklung beauftragte Studio 2021 vom chinesischen Konzern Tencent übernommen, weswegen man sich dazu entschied, dass Projekt zunächst zu beerdigen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie das Onlinespiel heißen soll, ist ein Veröffentlichungsdatum genannt. (joro)