"Bravissimo!" - Nach rundum begeisternder "Rigoletto"-Premiere im Mittelsächsischen Theater Freiberg regnet es Rosen auf der Bühne

"La donna è mobile..." - die Arie des Herzogs von Mantua aus der Oper "Rigoletto" von Giuseppe Verdi gilt als das musikalische Aushängeschild der italienischen Oper. Die Mehrheit all jener, die mit der beim Lesen der Textzeile (Ersatzweise "O wie so trügerisch...") zwischen den Ohren automatisch in Gang kommenden Melodie im Dreivierteltakt etwas...