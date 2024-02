Dieter Bohlen wird 70 Jahre alt: Wofür ich den Pop-Titan aus Tötensen bewundere

Dieter Bohlen wird am heutigen Mittwoch 70 Jahre alt und will bald seine Langzeit-Lebensgefährtin Carina Walz heiraten. Für unseren Autoren Maurice Querner ist dies Anlass genug zu einem persönlichen Geburtstagsbrief.

Eigentlich gehört es sich ja nicht, einen so erfolgreichen Künstler wie Dich mit "altes Haus" zu betiteln. Zumal Du ja alles tust, um Dein wahres Alter zu verbergen. Du treibst Sport, ernährst Dich gesund, hast mit Carina eine deutlich jüngere Frau an Deiner Seite und nutzt für Deine Videos diverse Filter und fürs Gesicht Botox. Oh sorry,...