Ein "Emmy" für die "Kaiserin" von Netflix

Die deutsche Netflix-Produktion "Die Kaiserin" ist in der Nacht zu Dienstag mit dem Filmpreis "Emmy" ausgezeichnet worden. Die Reihe der Regisseurin Katharina Eyssen über Österreichs einstige Kaiserin Elisabeth alias "Sissi" setzte sich in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Der "Emmy" ist für Fernsehserien, was der "Oscar" für Kinofilme ist. Es ist nach 2016 erst das zweite Mal, das eine deutsche Produktion dort in der Hauptkategorie für nichtamerikanische Werke geehrt wird. Damals gewann die Serie "Deutschland 83".