Kuschel- Pop

Dirk Zöllner über Aftershowpartys

Das dringliche Bedürfnis, Musiker zu werden überkam mich, als Rockhaus Ende der 70er zum "Jugendtanz" im Kreiskulturhaus Lichtenberg auftrat. Die Schmidtchen-Schleicher-Fraktion war nicht so erfreut, denn es hatte sich ausgetanzt: Das gesamte weibliche Interesse richtete sich aufs Bühnenspektakel. Da mein elastisches Tanzbein schon immer zu wünschen übrig ließ, schien mir die Gitarre der für mich geeignete "Büchsenöffner" zu sein. Einigermaßen koordinierte Bewegungsabläufe hätten ein mehrjähriges Studium an der Tanzschule "Schmidt-Hutten" erfordert. Für "Lady in Black" brauchte ich lediglich meinen Cousin in Blankenfelde zu besuchen: "She came to me one morning, one lonely Sunday morning ...". e-Moll und D-Dur.

Auf Klassenfahrt präsentierte ich die beiden erlernten Akkorde mit großem Erfolg am Lagerfeuer. Das schöne Frollein K. gewährte mir sogar einen Zungenkuss - zur Aftershowparty, zwischen Bratwurst und Brause. Mit 21 war ich dann Sänger und probte mit meiner Band im Kinderzimmer unseres Schlagzeugers, der noch um einiges jünger war. Die süßen Mädchen seiner Klasse waren meist zugegen, mit ein paar Flaschen süßen Schaumweines. Und nach den Proben kam es so beschwingt zu den aller- süßesten Begegnungen. Außer der ungelenken Texte, die ich bereits ins Mikrofon gesäuselt hatte, bedurfte es keiner weiteren Worte. Es muss gar nichts gesagt werden, man muss auch nicht tanzen können - von elementarem Wert ist lediglich, wie man dasteht.

Mit meiner ersten Band Chicorée gelang das ganz gut. Wir konnten noch gar nicht richtig spielen, da war das "Haus der Jungen Talente" bereits mit jungen Damen gefüllt, die es nach dem Konzert in unsere Garderobe zog. Die Techniker partizipierten am Erfolg, fungierten als Türsteher. Ganz brutal. Es klingt arrogant, aber es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit: Ein Musiker muss nicht auf die Jagd gehen. Kaum ist das Horn geblasen, sind die wilden Mädchen bereits vor Ort.

Als Die Zöllner sind wir dann gleich mit einer ganzen Bläsersektion angetreten. Einige Offerten musste ich ablehnen, was mitunter gar zu weiblicher Verstimmung führte. Den gelungenen Begegnungen entsprangen dagegen oft echte Freundschaften. Die Mütter meiner Kinder habe ich alle über die Musik kennengelernt. Nun ist mein jüngster Spross fünf, und ich bin letzte Woche 61 geworden. Versöhnlich schwenke ich das weiße Fähnlein: Es lebe der Kuschel-Pop! (dzo)