Mit Bier an alte Zeiten klammern: Schleimkeim feiern in Leipzig ihren Kultstatus

Schleimkeim gilt als eine der wichtigsten Underground Punk-Bands der DDR und hat bis heute Kultstatus in der Szene. Eigentlich längst aufgelöst, geben ehemalige Mitglieder bis heute vereinzelte Konzerte, so auch am Wochenende im ausverkauften Werk2 in Leipzig. Ein Abend mit ein paar aufgewärmten Retro-Gefühlen und viel bierselig ausgelassener Party.

Punk aus der DDR. Kündigt sich "DDR-" oder "Ost-Punk" an, klingt das immer ein wenig nach Feuilleton und Radio-Feature. Auch der Name Schleimkeim wird in derlei retrospektiven Zusammenhängen bereits gefallen sein. Scheinbar zum Beweis der kulturgeschichtlichen Kredibilität beginnt auch das Konzert am Samstagabend in Halle D der Leipziger Kulturfabrik Werk2 am Connewitzer Kreuz mit einer Lesung. Autor Frank Willmann hat sein Buch "Satan, kannst du mir noch mal verzeihen", die Biographie des legendären Schleimkeim-Sängers Dieter "Otze" Ehrlich, mitgebracht - und einen neuen Comicband, der die größten "Hits" der 1980 gegründeten Thüringer Punkband illustriert.

Zu erzählen gibt es einiges. Mit der Split-LP "DDR von unten" zusammen mit Zwitschermaschine gebührte ihnen 1983 die Ehre des "ersten Punkalbums der DDR", dass allerdings nur im Westen erschien. Otze versuchte sich nicht nur in aufsehenerregendem provokanten Lebensstil, sondern kurzzeitig parallel auch als IM. Nach der Wende häuften sich seine psychischen Probleme, 1999 erschlug er seinen Vater mit einer Axt und verbrachte den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Klinik, wo er 2005 starb.

Etwas fragwürdige Heldenverehrung ist daher nicht von der Hand zu weisen, gerade in einer Szene, die insgesamt nicht so viel mit Idolen und Idealen am Hut hat. Doch die von ihm und Schleimkeim geschaffene Musik legte Fundamente für vieles, was im Genre folgte. Offiziell löste sich die Band 1996 auf, seither gibt es in großen Abständen vereinzelte Konzerte der ehemaligen Mitglieder Isegrim Lippe und Hagen. Kein Wunder also, dass als derartiges Kult-Ereignisse der Samstag restlos ausverkauft war. Und so viel Iro und selbst bemalter Chlorbleiche-Schlump ist selten auf Punkkonzerten heutzutage, der Abend atmet auch vom Publikum her reichlich 90er-Chaostage-Atmosphäre.