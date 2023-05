Mit dem Herz am linken Fleck und bewährten Ritualen: Broilers bringen mit Aufwärmkonzert Stadionatmosphäre ins Chemnitzer AJZ

Wenn eine der derzeit größten deutschen (Punk)Rockbands in Sachsen aufschlägt, wird es eng und heiß: Gedanken zu einem ausverkauften Abend zwischen Punk und Pathos.

Punkrock. Sie sind Geschenk und Kalkül zugleich. Wenn eine Band, die ganz oben in den Charts ist und Zehntausende zu ihren Konzerten zieht, im kleinen Club aufschlägt, ist das etwas Besonderes mit Ansage. Kaum angekündigt schon restlos ausverkauft, können hier die Fans ihrer Band ganz nah sein und umgekehrt, man badet förmlich, neben Schweiß, gemeinsam in der Musik. Der ausgewählte Club genießt kulturelle Aufwertung, die Band bewahrt sich ihre im Popzirkus sonst in den Hintergrund tretende subkulturelle Kreditwürdigkeit. Genau diese Gemengelage ist natürlich auch Promo-Kalkül, Warm Up Shows in kleinen Clubs vor der großen Tour gehören gerade bei den erfolgreichsten deutschen Punk- und Indie-Bands längst zum beliebten Standard. Die Broilers geben dieses Jahr große Open-Air-Konzerte, etwa auf der Festwiese in Leipzig. Eins ihrer vier Warm Ups verschlug sie am Samstag nach Chemnitz ins AJZ, dessen Fassade sich an diesem Tag hinter dem geparkten großen Tourbus versteckte.

Lokale Fanszene in der Minderheit

So sehr die Band aus Düsseldorf sich der Punk- und Oi-Subkultur verpflichtet fühlt und auch am Abend Clubs wie das AJZ für entsprechendes Engagement würdigt, es sind eher nicht die lokalen Punks und Skins aus früheren Broilers-Tagen, die vor ein paar Wochen pünktlich am Computer saßen, als es ein paar Minuten Karten für das Konzert zu kaufen gab. Die umliegend parkenden Autos verrieten zum Teil weite Anreisen, optisch konzentrierten sich viele auf klar zur Schau gestelltes Fandasein mit Broilers-Shirt oder zusätzlicher Flagge.

Das Warm Up zum Warm Up liefert mit AKD aus der Oberpfalz unter Einsatz charmanten bayerischen Akzents Deutschpunk, wie er typischer nicht sein könnte. Hinter dem Akronym verbirgt sich etwas pubertär "Analkommando", musikalisch geht es zwar überraschungsfrei, doch dafür genretypisch eingängig zur Sache, schnell, melodiös und natürlich politisch engagiert mit dem Herz "am linken Fleck".

Zwischen Subkultur und großer Geste

Mit den schrammelig-rumpeligen Anteilen des Punk war es das dann auch für den Abend. Haben die Broilers über die vergangenen fast 30 Jahre - das runde Jubiläum steht 2024 an - Stück für Stück den subkulturellen Geist der Szene auf immer größere Bühnen getragen, hat sie der Hang zur großen Geste inzwischen fast ganz eingenommen. Große Melodien mit nicht gerade pathosarmen Texten, die gute Zeilen fürs Bizepstattoo abgeben und manchmal nur knapp vorm Kalenderblatt-Kitsch abbremsen.

Da wird auch im Club kaum etwas heruntergebrochen, doch auf wundersame Weise geht auch im engen, verschwitzten AJZ die gereckte Stadionpose schnell in gemeinsamer Ekstase auf. In Teilen standardisierter Ekstase allerdings, denn ob im Club, der großen Halle oder auf der Open-Air-Wiese, Broilers Konzerte sind seit Jahren an neuralgischen Punkten gleich: Vom Band stets dieselben Vorabsongs und der Auskehrer danach mit Reminiszenzen an Szene- und Gefühlsgrößen. Intro, "Zurück zum Beton" zur Eröffnung, "Meine Sache" vor den Zugaben, "Blume" zum Finale. Diese Verlässlichkeit ist längst Ritual und führt im Positiven zur chorischen Publikumsbeteiligung. Man weiß ja, wo man wie einstimmen muss. In den reichlich zwei Stunden dazwischen gibt es neben etlichen weiteren Pflicht-Krachern abwechslungsreicheres Liedgut aus drei Broilers-Dekaden.

AJZ? Talschock? Egal, Hauptsache, das Bier schmeckt!

Etwas ungelenk kommt einzig das Medley rüber, in das sie einige ihrer ganz alten Songs packen, inzwischen natürlich auch im "sauberen", modernen Band-Sound. Dem gemeinsamen Spaß tut dies jedoch keinen Abbruch, Spielfreude auf, Moshpit- und Crowdsurf-Ausgelassenheit vor der Bühne gehen derweil ebenso Hand in Hand wie über zwei Stunden lang gemeinsam gesungene Texte. Kurz verschnaufen kann man in den Zwischenansagen von Frontmann Sammy Amara, der sich offenkundig gern reden hört, allerdings dabei mit den Begriffen AJZ und Talschock durcheinanderkommt, Braustolz gegen Marx-Städter Bier verkostet (letzteres macht bei ihm das Rennen) und vor allem immer wieder an gegenseitige Achtsamkeit und politische Wachheit gegen rechte Umtriebe appelliert. Das politische Gewissen war bei den Broilers immer präsent, hat sich aber mit dem Erfolg und den Entwicklungen der letzten Jahre gesteigert. Da grätscht bei aller argumentativen Gewandtheit Amaras auch keine abwägende Pop-Diplomatie dazwischen, rechts und alles, was danach riecht, bleibt scheiße und wird auch so benannt. Und da braucht es keine Punks im Publikum, um lautstarke Zustimmung zu erhalten.

