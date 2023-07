Vor der Kaisermania in Dresden: Roland Kaisers Lieder über die Liebe im "Freie Presse"-Check

Am Freitag beginnen die alljährlichen "Kaisermania"-Festspiele in Dresden: Fünf Mal hintereinander spielt Roland Kaiser am Elbufer, fünf Mal hintereinander sind die Konzerte ausverkauft. Der Kaiser ist einfach Kult. Zur Einstimmung stellen wir seine wichtigsten Hits vor: Wie hoch ist das Ohrwurmpotenzial und worum geht es eigentlich? Spoiler: Es geht immer um die Liebe.

Worum geht's: Das lyrische Ich ist schockverliebt, also schachmatt gesetzt, und der tödliche Stoß ins Herz ging natürlich von der Dame aus. Ein Blick, ein Lächeln, schon schmilzt der König, also der Kaiser, wehrlos dahin und verliert sich in schmachtenden Schach-Metaphern. Dafür legt er sich eine ziemlich einfache Rechtfertigung zurecht: Er...