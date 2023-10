Wucan-Frontfrau Fran Tobolsky im Podcast: Wie junge Menschen alten Rock neu polieren

Doch das hier ist anders, denn es geht schon beim zweiten Blick absolut nicht darum, einen alten Geist zu beschwören - hier ist einfach eine Jugend am Start, deren Eltern bereits in den 80ern groß geworden sind und die ihren Kindern nicht mehr den Generationskampf aus der Zeit davor lieferten: Lange Haare und Metallica im Kinderzimmer? Gern, kein Problem!

Auf den ersten Blick mag diese "Bandschwemme" wie eine der vielen Retro-Wellen wirken, die in den letzten Jahrzehnten ja reichlich durch die Popkultur schwappten: So ziemlich jeder Stil wurde von gewieften Machern da mit ein paar Jahren Delay nochmal als Sau durchs Dorf getrieben, um den Tropfen der Wehmut, die sie bei Fans ab spätestens 30 mit ihrer verfließenden Jugend verbinden, herauszuwringen.

Derzeit gibt es in ganz Europa eine gehörige Reihe von Rockbands, die nach diesem Prinzip arbeiten, und zwar auf allen Ebenen: Neben Superstars wie den Schweden Ghost findet sich vor allem im Festival-erprobten Untergrund ein weites Panoptikum von "Hart-Rock"-Bands, die man zwar alle einer Familie zuordnen kann, die sich aber dann doch massiv unterscheiden. Man denke nur an Dool, Kadavar, Tanith, Dolch, Lucifer, The Night Eternal, Unto Others, Night Demon, Wytch Hazel oder Skull Fist.

Auffällig dabei ist, wie respektvoll, beseelt und vorsichtig diese jungen Musiker mit dem Erbe diverser Stilrichtungen des Rock-Untergrunds umgehen - und wie sorglos und freiherzig sie diese dabei nach Gusto kombinieren, nach neuen Rezepturen suchen und fürs Heute frisch aufbrühen. Einstmals dermatisch strikt getrennte Stilistiken landen dabei freimütig in einem Topf: Psychedelic und Gothic, Heavy Metal und Grunge, Folk und Doom, Prog und Synthpop, Mittelalter und Funk, Postrock und Hardrock, Thrash oder Glam - für die Retro-Frischlinge passt das im Zweifel alles ganz wunderbar zusammen.

Eine der wichtigsten deutschen Bands dieser schwer zu fassenden, aber eben auch schwer angesagten Ausrichtung stammt dabei aus Dresden: Wucan. Ihr bereits viertes Album "Heretic Tongues" katapultierte die Sachsen europaweit auf den Szeneschirm, die Leser der maßgeblichen Metal- und Hardrockzeitschrift "Deaf Forever" wählten Wucan 2023 zu einer der wichtigsten Gruppen des Jahres. Wobei man das Quartett mit seiner finsteren Black-Sabbath-Kante zwar klar dieser Szene zuordnen kann, beim Reinhören dann aber an allen Ecken und Enden in diverse Wechselbäder geschubst wird: Wucan covert Renft, hat Querflöte und abgefahrene Elektronik an Bord und klingt im Nebensatz auch mal problemlos nach Florence & The Machine. Unter anderem.

"Ich komme aus der Metal-Szene, wollte aber keinen Metal machen. Jetzt ist es zwar schon irgendwie welcher geworden, aber meine wichtigsten Einflusse sind ebenso Disco, Funk, Folk und Krautrock", erklärt die Chemnitzerin Francis "Fran" Tobolsky in der neuen Folge des Podcasts "Etwas Kultur muss sein": Sie hat die Band 2011 gegründet, als sie in der sächsischen Landeshauptstadt ihr Lehramtsstudium begann und ist seitdem Frontfrau wie auch kreative Schaltzentrale von Wucan: "Eigentlich solle es eine Bluesband werden! Das kommt wahrscheinlich von meinen Großeltern. Die haben viel Radio gehört, vor allem R.Sa und Oldie FM, und ich saß schon als kleines Kind beim Malen vorm Radio. Mit 14 gab es dann den Wendepunkt in meinem Leben, danach war alles anders: die Red Hot Chili Peppers! Und Wolfmother. Das hat mich umgekrempelt - ich wollte mich von meinen Altersgenossen abheben und hab mir was Eigenes gesucht!"

Entsprechend sind die Erfahrungen von Judas Priest bis Morbid Angel, die Tobolsky danach in der kleinen Chemnitzer Metalszene aufsog, die ebenso prägende Basis für den Erfolg von Wucan. (Die Band hat soeben eine kleine Headliner-Tour in England absolviert, natürlich in den Schulferien, denn nur da hat Lehrerin Tobolsky Zeit!) Und dennoch klingt das Quartett wie ein eigensinniges Kuriositätenkabinett aus den Endsiebzigern, das sich den Protometal der NWOBHM einfach nochmal neu erfindet. Wie das funktioniert, erklärt Fran Tobolsky ausführlich im Podcast.

Wucan bildet dabei nur eine von vielen Facetten dieser Szene, der allein in Sachsen auch schon etliche neue Vertreter gewachsen sind. Aus Leipzig etwa fallen einem direkt drei qualitativ vergleichbare Vertreter ein: Pursuit mischen auf extrem originelle Weise Spät-80er-Glam mit rohmelodischem US- und Britkultmetal. Ghost Explosion spielen höchstkarätigen Doom-Prog mit verblüffend gekonnter Fates-Warning-Schlagseite, und Bitchhammer kultivieren einen korrekt-unkorrekten Mix aus bestens polterndem

Erste-Welle-Blackmetal und teutonischem Ur-Thrash.

Klingt verwirrend? Nun, etwas einhören muss man sich als gestandener Rockfan in diese neue familiäre Welt tatsächlich, aber es lohnt sich: Hier wird die Flamme ganz neu angeblasen!