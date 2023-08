Weit mehr als ein dummer Streich

Über die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger bezüglich eines antisemitischen Flugblatts

Am Anfang steht Entsetzen. Für ein Flugblatt, das den Wettbewerb "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" ausruft und in dem als erster Preis "ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" ausgelobt wird, ist ein Wort wie "eklig" zu klein. Es stockt einem der Atem, wenn man in diesen Tagen erfährt, dass ein solches Schriftstück von einem...