Die Oederaner Rathausmauern wackeln zum Oktoberfest

In der Stadt des Klein-Erzgebirges wurde beim Oktoberfest ausgelassen gefeiert. Am Samstag sorgte eine Band aus Sachsen-Anhalt für einen erhöhten Stimmungspegel.

Das Rathaus zählt zu den ältesten Bauwerken der Stadt Oederan. Es wurde mit sehr festen und starken Grundmauern errichtet. Am Wochenende kam das imposante Haus am Markt jedoch scheinbar etwas ins Wanken. Denn auf dem Vorplatz ging es beim Oktoberfest mächtig rund. So erreichte das Stimmungsbarometer am Samstagabend absolute Höchstwerte.