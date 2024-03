Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: Zwei neue Skulpturen für Oederan und Gahlenz

In Oederan beginnt das Programm schon 2024. Dabei geht es um die Erinnerung an den Sohn einer polnischen Zwangsarbeiterin. Zum Frühlingsfest will Rolf Büttner von der Volkskunstschule mehr verraten.

Auch in Gahlenz laufen die Vorbereitungen für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: „Der städtische Bauhof bereitet vor dem Dorfmuseum eine Fläche für das ,polygonale Pferd‘ vor“, verrät Rolf Büttner, Leiter der Volkskunstschule Oederan. Er koordiniert die Aktivitäten in Oederan mit dem Kulturhauptstadtbüro. Die überlebensgroße... Auch in Gahlenz laufen die Vorbereitungen für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: „Der städtische Bauhof bereitet vor dem Dorfmuseum eine Fläche für das ,polygonale Pferd‘ vor“, verrät Rolf Büttner, Leiter der Volkskunstschule Oederan. Er koordiniert die Aktivitäten in Oederan mit dem Kulturhauptstadtbüro. Die überlebensgroße...