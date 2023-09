Digitalpakt Schule in Flöha: Jetzt startet der Netzwerkausbau

Der Auftrag für die Modernisierung und Erweiterung des Digital-Netzwerkes an der Grundschule wurde vergeben. In den Herbstferien geht es los. Förderschulzentrum und Oberschule folgen.

Der Aufbau leistungsfähiger Digital-Netzwerke an den Schulen in Flöha geht endlich voran. Der Technische Ausschuss hat am Donnerstag den Auftrag für den Ausbau und die Ergänzung des vorhandenen Netzwerkes an der Grundschule „Friedrich Schiller“ in Flöha vergeben. In den Herbstferien sollen die Arbeiten starten, die von der Firma Seyfert...