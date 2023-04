Dorfladen-Genossenschaft in Falkenau beschließt Auflösung

Der 2009 eröffnete Dorfladen in Falkenau war am Freitag zum vorerst letzten Mal geöffnet. Am Abend haben knapp 200 Mitglieder auf einer außerordentlichen Generalversammlung in der Turnhalle die Auflösung der Dorfladengenossenschaft beschlossen. Sinkender Umsätze bei steigenden Kosten zwangen zu diesem Schritt.