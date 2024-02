Falkenau: Polizei erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb

Die Beamten stellten ein Elektrofahrrad im Wert von offenbar mehreren tausend Euro sicher.

Falkenau.

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb haben Polizisten in Falkenau erwischt. Den Beamten waren am Dienstagmittag in der Dresdner Straße in Falkenau zwei Männer mit hochwertigen Fahrrädern aufgefallen. Als sie die Radfahrer zum Anhalten aufforderten, entzogen sich beide Männer der Kontrolle, wobei einer unerkannt flüchten konnte. Einen 28-Jährigen konnten Polizisten wenig später stellen. Das mitgeführte E-Bike der Marke Cube war mutmaßlich wenige Stunden zuvor bei einem Kellereinbruch in Brand-Erbisdorf gestohlen worden. Die Beamten stellten das Elektrofahrrad im Wert von offenbar mehreren tausend Euro sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie der Mann in den Besitz des Fahrrades kam. (fp)