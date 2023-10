Hospiz Oederan lädt zum Besuch ein

Das Haus an der Richard-Wagner-Straße 1 in Oederan richtet am 14. Oktober 2023 einen Tag der offenen Tür aus.

Das Oederaner Hospiz „Ellen Gorlow" lädt am 14. Oktober zu einem Tag der offenen Tür ein. Anlass ist der Welthospiztag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Das erste und das letzte Mal im Leben" steht. Wie der Trägerverein mitteilt, wird das Hospiz in der Richard-Wagner-Straße 1 in Oederan am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 15 Uhr...