Insects & Spiders -Festival in Börnichen: Adrenalin und Ausdauer

In dem Oederaner Ortsteil ist am Wochenende wieder zwei Tage lang bis in den Morgen hinein gefeiert worden. Dabei gab es auch eine Überraschung.

Das Festival „Insects & Spiders" hat im Oederaner Ortsteil Börnichen selbst erfahrene Organisatoren überrascht. „Wir sind von Kindern förmlich überrannt worden, die sich mal als Steinmetz versuchen wollten", blickt Rolf Büttner auf den Samstag zurück. Mit so einem Ansturm habe er nicht gerechnet, bekennt der Leiter der...