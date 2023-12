Klassische Musik im Blechbläsersound: Classic Brass mit weihnachtlichen Tönen in Gahlenz

Die fünf Blechmusiker kommen zum elften Mal nach Gahlenz, um dort den Advent zu verschönern. Wie stets präsentieren sie Klassisches in ihrem einzigartigen Stil.

Bereits zum elften Mal gastiert das Ensemble „Classic Brass“ am Samstag, dem 9. Dezember um 18 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Gahlenz. Die fünf Musiker bilden zusammen eine homogene Einheit voller Klangschönheit und Spielfreude. In Gahlenz wollen sie, wie schon in den vergangenen Jahren, mit ihrem...