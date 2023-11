Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: Rolf Büttner aus Oederan spricht über seine Zeit als DDR-Grenzsoldat

Viele kennen ihn als kreativen Kopf und Leiter der Volkskunstschule Oederan. In Chemnitz erzählt er von seinen Erfahrungen in den letzten DDR-Jahren.

Chemnitz/Oederan.

Wie prägen Erfahrungen während der DDR-Diktatur die Menschen? Darum geht es in einer Gesprächsreihe im Vorfeld der Kulturhauptstadt. Veranstalter sind die Kulturkirche 2025, das Team Purple Path und das Regionalmanagement der Kulturhauptstadt. Am Mittwoch ist Rolf Büttner zu Gast, in Oederan bekannt als Leiter der Volkskunstschule. Er war DDR-Grenzsoldat in den Jahren 1986 bis 1989. Er kommt ins Gespräch mit Holger Bartsch, Pfarrer der Arbeitsstelle Kulturhauptstadt beim Kirchenbezirk Chemnitz und ehemaliger Bausoldat der NVA. Das Gespräch beginnt am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr im Open Space in der Brückenstraße 10 in Chemnitz. Ab 18.30 gibt es einen Gruß aus der iranischen Küche von Mitgliedern der Emmanuel Church. (eva)