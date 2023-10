Lebendiges Museum in Oederan: Auf der Jagd mit „Kammerzofe“ Birgit Lehmann

Das Museum „Die Weberei“ lädt ein zu einer Zeitreise in den Barock. Für Atmosphäre sorgt die Jagdhornbläsergruppe Flöhatal.

Oederan.

Wer eine Jagd am sächsischen Hof im Barock miterleben will, sollte sich am Reformationstag in Oederan einfinden. Dort sind Hofjäger Christian-Gotthard und die (fiktive) Kammerzofe Agnes von Hohen Stein zu erleben, gespielt von Christian Geißler und Birgit Lehmann. Die Schauspielerin ist in der Region wegen ihrer Auftritte bekannt, auch als Kurfürstin Anna von Sachsen. Die Jagd in Oederan wird musikalisch gestaltet von der Jagdhornbläsergruppe Flöhatal des Jagdverbandes Marienberg. (eva)