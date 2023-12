„Leser helfen“-Aktion für das Hospiz in Oederan: Im Pflegebett auf den Weihnachtsmarkt

Ein ganz normaler Weihnachtsmarkt, der schon Tradition hat, und doch etwas Besonderes. Denn manchmal nehmen Menschen an diesen Weihnachtsmärkten teil, die im Rollstuhl sitzen. Oder im Bett liegen. Denn im Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan ist fast alles möglich. Jedenfalls bemüht sich das Team - Pflegekräfte, Geschäftsführung, Köchinnen, Hausmeister, Sozialarbeiterinnen und Ehrenamtliche - fast alles möglich zu machen.

Im verschneiten Park an der Richard-Wagner-Straße ist was los. Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenland“ singen Weihnachtslieder. Zur Belohnung bekommen sie, wie es sich gehört, etwas vom Weihnachtsmann. Es gibt Glühwein, Kunsthandwerk und Essen vom Grill. Wie zur Krönung liegt der Schnee auf den Bäumen und den Dächern der Jugendstil-Villa, die einst dem Fabrikanten Max Schuster gehörte.

Mit diesem Coupon können Sie an der Spendenaktion „Leser helfen“ der Freien Presse teilnehmen. Bild: Tilo Steiner

Und dazu gehört eben auch, dass die Pflegebetten öfter mal aus dem Zimmer geschoben werden. Zum Mittagessen in die Wohnküche. Oder eben vor die Tür. Selbst wenn es kalt ist, möchten manche Bewohner an die frische Luft. Wer nicht mehr lange zu leben hat, so erzählen es Hospiz-Mitarbeiter, der scheint vieles intensiver wahrzunehmen: Die Sonne, ein Vogelzwitschern, das Rauschen der Blätter.

An den Pflegebetten hinterlässt das allerdings Spuren. Hospiz-Geschäftsführerin Christiane Riemer erklärt: „Die Betten werden über unebenen Boden geschoben. Darauf sind sie eigentlich nicht ausgelegt.“ Die Krankenkassen zahlen nur anteilig für die Betten und gehen in der Regel davon aus, dass sie zehn Jahre lang halten. Zwei neue Pflegebetten braucht das Hospiz, das insgesamt Platz für zehn Bewohnerinnen und Bewohner hat, zurzeit. Weitere Anschaffungen werden nach und nach notwendig sein. Die Kosten für zwei Betten plus Zubehör liegen laut Hospiz bei knapp 10.000 Euro.

Das Hospiz muss sich zu fünf Prozent aus Spenden finanzieren

Auch darüber hinaus ist das Hospiz auf Spenden angewiesen. Die Krankenkassen übernehmen 95 Prozent der Gesamtkosten. „Wir müssen fünf Prozent in Eigenfinanzierung über Spendengelder aufbringen“, erklärt Christiane Riemer. Das bedeutet rund 270 Euro täglich für das Hospiz allein für die medizinische Versorgung. Spendengelder werdend demnach auch für Anschaffungen und Reparaturen verwendet, für die Supervision der Fachkräfte, aber auch für kleine Ausflüge und dafür, dass Wünsche erfüllt werden können.