Niedlicher Laden in Augustusburger Altstadt feiert einjähriges Bestehen

Während in der Augustusburger Altstadt in der Vergangenheit viele Geschäfte schlossen, feiert ein kleiner Laden mit selbstgenähter Kinderkleidung sein einjähriges Bestehen.

In der Augustusburger Altstadt gibt es einen kleinen Laden, der eine Mischung aus gemütlicher Weihnachtsatmosphäre und skandinavischem Flair ausstrahlt. Eine Couch zum Verweilen steht am Fenster. Von dort hat man alle Artikel im Blick, die Inhaberin Jule Gebelein in ihrem Geschäft „Gebelinchens Nähgedöhns“ verkauft. Hauptsächlich...