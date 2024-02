Schloss Lichtenwalde: Beletage öffnet für Besucher

Historische Beletage offenbart ihre Geheimnisse. Einblicke in die geplante Geschichtserweiterung des Schlosses möglich.

Lichtenwalde.

Am kommenden Sonntag gewährt der Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde Interessierten Einblicke in die sonst verschlossene Beletage von Schloss Lichtenwalde. Zwischen 13 und 16 Uhr öffnen sich die Pforten, um das Hochzeitszimmer, den Roten Salon, das Chinesische Zimmer, den Speisesalon und den Wintergarten zu präsentieren. Innerhalb dieser Sonderöffnungszeit will der Förderverein Anregungen für die geplante Erweiterung der Geschichtsausstellung „800 Jahre Licht im Walde“ im Schloss geben. Zwei großformatige Kopien interessanter Objekte, auf die der Verein bei einer Internetrecherche gestoßen ist, sollen an den Schlossbetrieb übergeben werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (fp)