Warum der Aldi-Markt in Flöha zurzeit geschlossen ist

Schnell mal zu Aldi - für einige Menschen in Flöha ging dieser Plan am Montag nicht auf. Im Markt an der Augustusburger Straße gingen Bauarbeiter ein und aus, für Kunden blieben die Türen verschlossen. An der Glastür hängen Plakate: „Wir bauen für dich neu“, steht darauf. Darunter wird auf die nächstgelegenen Aldi-Filialen verwiesen:...