Altar im Freiberger Dom wird am Aschermittwoch verhüllt

2023 gab es erstmals eine Altarverhüllung am Purple Path - einer Kunstaktion der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz. Nun wird das zweite Tuch aufgehängt.

Freiberg.

Am Aschermittwoch, 19.30 Uhr, wird der Altar im Freiberger Dom in einer Abendandacht verhüllt. 2023 hatte es bereits eine Altarverhüllung am Purple Path - einer Kunstaktion der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz - gegeben. „In diesem Jahr wird das zweite der Tücher des Chemnitzer Künstlers Michael Morgner aufgehängt“, teilt Superintendentin Hiltrud Anacker mit. Auch dieses trage den Titel „Ecce Homo“, „Siehe, der Mensch“. Auf 81 miteinander verbundenen Blättern aus Seidenpapier sei die Gestalt des „Gekrümmten“ zu sehen, der Mensch, der das Leid verkörpert. Durch Luftbewegung im Kirchenraum komme dieses Leid in Bewegung wie ein Hinweis auf eine mögliche Lösung. Am Ostersonntag soll der Altar 6 Uhr wieder enthüllt werden. (bk)