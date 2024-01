Auftakt in Großschirma: Gebete mit dem Friedenslicht aus Bethlehem

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in der Freiberger Region angekommen. Mit ihm als Herzstück beginnt am Samstag eine Reihe von Friedensgebeten in der Region.

Seit 1986 wird in Bethlehem jedes Jahr das Friedenslicht durch ein „Friedenslicht-Kind" entzündet. Danach gelangt das Licht per Flugzeug nach Wien und von dort in zahlreiche christliche Gemeinden Europas. „Nun ist das Friedenslicht auch in Freiberg angekommen", sagt Superintendentin Hiltrud Anacker. „Mit diesem Licht feiern die...