Brennende Mülltonnen in Freiberg – lässt Leipzig grüßen?

Kurz vor drei Uhr musste die Freiberger Feuerwehr am Sonntag brennende Müllbehälter in der Stollngasse löschen. Die Flammen hatten das Rolltor einer Parkplatzzufahrt in Mitleidenschaft gezogen. Der bei diesem Brand entstandene Sachschaden wurde auf etwa 6000 Euro beziffert. Foto: Stadt Freiberg/Feuerwehr