Die guten Geister des Lichtpunkt-Büchertauschs in Freiberg

Seit 2003 hat das Nachbarschafts-Projekt der gemeinnützigen Initiative eine aufgeschlossene Leserschaft. Ehrenamtliche Mitstreiter halten das Kultur-Angebot ohne große Worte am Laufen.

Büchertausch zum Nikolaustag, hieß unter der Woche das Motto für Leseratten im Stadtteiltreff Schillerstraße in Freiberg. Krimi, Liebesroman und Fachbuch waren am Mittwoch noch einmal gesuchte Lektüre für winterliche Weihnachtsstunden. Zum letzten Mal in diesem Jahr hatte die spezielle Literaturstube des Vereins Lichtpunkt ihre Türen im...