Freiberger Krankenhaus bekommt neuen Geschäftsführer

Matthias Stolze übernimmt am 1. Februar 2024 die Geschäftsführung des Kreiskrankenhauses Freiberg. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilt, folgt er auf den Krankenhausmanager der Sana Kliniken AG, Dr. Roland Bantle, der die Leitung des Hauses seit September übergangsweise innehat. Stolze gehört seit sechs Jahren als Kaufmännischer Direktor dem Leitungsteam des Klinikums Altenburger Land an. In seiner 30-jährigen beruflichen Laufbahn hatte er unterschiedliche Funktionen bei diversen Gesundheitsversorgern im mitteldeutschen Raum inne. „Mit Matthias Stolze kommt ein erfahrener Klinikmanager an unser Krankenhaus, der mit der Region und den Aufgaben bestens vertraut ist“, sagt Landrat Dirk Neubauer. (fp)