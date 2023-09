Globaler Klimastreik in Freiberg: Rund 80 Teilnehmer fordern das Ende fossiler Brennstoffe

Der globale Klimastreik von Fridays for Future versammelte am Freitag auf dem Obermarkt rund 80 Teilnehmer. Auch wissenschaftliche Vorträge gehörten zum Programm.

Am Freitag fand der globale Klimastreik von Fridays for Future statt. In Freiberg auf dem Obermarkt lautete das Motto „End Fossil Fuels“, also Schluss mit fossilen Brennstoffen. Laut den Organisatoren hatten sich 80 Menschen zusammengefunden. Weitere mitwirkende Gruppen waren das Junge Netzwerk Freiberg, der Querbeetladen, das Kinder- und...