Kinder bemalen Bushäuschen in Siebenlehn – der Wasserturm ist das Hauptmotiv

Die Bushaltestelle An der Halde in Siebenlehn war einst ein Schandfleck. Jetzt hat sie sich in ein Schmuckstück verwandelt. Auf der Hinterwand ist nun das Wahrzeichen von Siebenlehn abgebildet.

Jahrelang war die Bushaltestelle An der Halde in Siebenlehn ein Schandfleck – das hat sich jetzt geändert. Sechs 10- bis 13-Jährige haben die vorher unschön aussehende beschmierte Haltestelle in ein Schmuckstück verwandelt. Der Wasserturm, das Wahrzeichen von Siebenlehn, ziert jetzt die Hinterwand des Wartehäuschen. Mit Unterstützung des...