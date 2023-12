„Leser helfen“ in Halsbrücke: Wie zwei kranke Katzen eine tiefe Freundschaft stifteten

Bei einer Korrektur des Implantats in ihrem Hals stehe die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie danach querschnittsgelähmt sei. „Das Risiko gehe ich nicht ein, dann lebe ich lieber mit den starken Schmerzen“, sagt die 40-Jährige aus Halsbrücke . Was auch bedeutet, dass sie auf starke Medikamente angewiesen ist – inklusive Nebenwirkungen.

Freunde wendeten sich nach Behinderung ab

Die junge Mutter, einst sportlich und unternehmungsfreudig, musste sich enorm umstellen. „Nicht mehr alles mit dem Herzen zu sehen. Das habe ich mehr als einmal lernen müssen die letzten Jahre“, sagt sie. „Und dennoch hast du es getan“, entgegnet ihr Tina Ruppert. Neben ihrem Mann und den Kindern, die sich für sie aufopfern, sei Tina inzwischen ihr Halt geworden, sagt Romy Carolus.

„Viele andere Menschen haben sich abgewandt. Es war dann halt kompliziert mit mir im Rollstuhl oder unangenehm“, sagt sie. „Es gibt ganz viele Menschen, die interessiert es nicht, dass man im Rollstuhl sitzt und das lassen die einen tagtäglich spüren. Egal, ob beim Einkauf oder sonst wo“, ist die Halsbrückerin enttäuscht.

Weil sie auf dem Grundstück versucht, ab und zu noch zu laufen, musste sie sich anhören, sie sei ein Simulant. Sie wurde auch schon gefragt, warum sie eine Rollstuhlfahrertoilette besetze, wenn sie doch kerngesund sei. Dabei bedeuten ihr die paar Schritte pures Glück. Von heute auf morgen brachen Freundschaften weg, die beste nach 20 Jahren. „Ich finde es einfach schlimm: Romy hat so ein gutes Herz“, sagt Tina Ruppert. Sie sei doch mit ihrer Krankheit kein anderer Mensch. „Ich habe sie so erst kennengelernt.“

Aus Zufallsbekanntschaft wird wichtiger Halt

Das war fast genau vor einem Jahr: Am 15. Dezember 2022 saßen beide beim Tierarzt in Freiberg: „Meine Katze hatte Durchfall und ich sollte am nächsten Tag noch einmal zur Kontrolle kommen. Und da saß sie da mit ihrem Sammy.“ Der, ebenfalls ein Britisch Kurzhaar, war an der Reihe, wurde aber von den Schwestern prompt mit ihrer Katze verwechselt. „Ach nein, das ist doch gar nicht die böse Katze!“, stellten die Schwestern fest.

„Er war nur ein bisschen stinkig, weil sie ihm Blut abgenommen hatten und ihn dreimal stechen mussten“, erinnert sich Romy Carolus. Darüber kamen die beiden Frauen ins Gespräch. „Ich habe noch nie einer fremden Person meine Handynummer gegeben“, sagt sie. „Es war purer Zufall,dass wir uns kennenlernten, denn es war bei uns nur der Vertretungstierarzt.“