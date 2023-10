Mit Sozialpass zur Freiberger Tafel? Was tun, wenn man als Student nur wenig Geld zur Verfügung hat?

Johannes Neidel ist Student an der Bergakademie. Zum Leben hat er 800 Euro. Der „Freien Presse“ erzählt er, ob er damit monatlich über die Runden kommt.

Anfang September hatte die „Tagesschau“ über günstige WG-Zimmer in Freiberg berichtet. Diese lagen mit 289 Euro unter dem bundesweiten Durchschnitt von 460 Euro. Das scheint vor allem Studierende in eine entspannte Ausgangslage zu bringen. Allerdings liegt das monatlich verfügbare Budget von Studierenden in Deutschland bei rund 858 Euro...