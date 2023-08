Ponygespann geht durch: Drei Verletzte am Montagabend in Nassau

Noch laufen die polizeilichen Ermittlungen zum schweren Unfall mit einer Pferdekutsche, bei dem es am Sonntagabend in Klingenberg zehn Verletzte gab - da hat sich am Montagabend schon der nächste derartige Unfall mit Verletzten ereignet: Im Frauensteiner Stadtteil Nassau ist demnach am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Dorfstraße erneut ein Gespann...