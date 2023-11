SWG Freiberg rüstet 16 Balkone nach

Im Gebäude Franz-Kögler-Ring 49 bis 55 in Freiberg haben jetzt alle Wohnungen einen Freisitz. Insgesamt hat die Firma nach eigenen Angaben mehr als 390.000 Euro investiert.

Mit der Bauabnahme hat die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. Aktiengesellschaft (SWG) am Donnerstag 16 neue Balkone am Gebäude Franz-Kögler-Ring 49-55 an ihre Mieter übergeben. Wie SWG-Vorstand Tom-Hendrik Runge weiter informiert, habe das Unternehmen mit der Investition von mehr als 390.000 Euro auf die veränderten Bedürfnisse...