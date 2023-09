Warum ein Kommunalpolitiker aus Großschirma an Minister Dulig geschrieben hat

Landwirt Gunther Zschommler sitzt für die CDU im Stadtrat Großschirma und im Kreistag Mittelsachsen. Jetzt wandte er sich an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Gunther Zschommler hat sich in einem offenen Brief an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) gewandt. Grund ist der Zustand der kommunalen Straßen. Der Landwirt, der für die CDU im Stadtrat Großschirma und im Kreistag Mittelsachsen sitzt, fordert vom Freistaat mehr Geld für die Sanierung der maroden Pisten.