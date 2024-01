Wenn die Redakteurin mit ihrem Kind zur Schule geht: „Freie Presse“ zu Besuch in der Montessori-Schule in Freiberg

Eva-Maria Hommel hat in der FGS „Maria Montessori“ ihren Beruf vorgestellt. Eins der Themen: Darf eine Journalistin schreiben, was sie will?

Welche Berufe gibt es eigentlich? Darum ging es diese Woche in der Freien gemeinschaftlichen Schule „Maria Montessori" Freiberg. Eltern stellten ihre Berufe vor. So ging auch Lokalredakteurin Eva-Maria Hommel mit ihrem Sohn zur Schule und brachte einen Stapel Zeitungen mit. Das Blättern war gar nicht einfach, doch viele Kinder erkannten...