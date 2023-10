A 4: Polizei stoppt Mann mit fast 2,4 Promille

Ein Mann ist aufgrund seiner Fahrweise ins Visier einer Polizeistreife geraten. Und so stoppten die Beamten ihn auf der A 4 bei Striegistal.

Polizisten haben jetzt einen erheblich betrunkenen Autofahrer auf der A 4 bei Striegistal aus dem Verkehr gezogen. Ins Visier der Beamten war der 35-jährige Mann ungefähr zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf geraten. Denn er war in der Nacht zu Montag in Richtung Chemnitz nicht nur in Schlangenlinien unterwegs. Der Autofahrer...