Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: So bewerben sich die Mitarbeiter direkt auf der Baustelle

Das Karls Erlebnis-Dorf steht noch nicht, da laufen schon die Bewerbungen. Auf der Baustelle in Döbeln fand bereits zum dritten Mal ein Kennlern-Parcours statt. „Freie Presse“ hat den Selbstversuch gewagt, was Bewerber dort erwartet.

Schaumanufakturen, Fahrgeschäfte und Erlebnis-Gastronomie: 20 Millionen Euro will Robert Dahl, Chef von Deutschlands größtem Erdbeeranbaubetrieb und der Karls Tourismus GmbH, an der A 14 investieren. Ende März 2024 soll das Erlebnis-Dorf öffnen. Doch wie findet das Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels Mitarbeiter, um es zu beleben?