Kreisrätin beklagt respektlosen Umgang in Mittelsachsens Kreistag

Statt sachlicher Debatte würden Kontroversen in dem Gremium auf Stammtisch-Niveau geführt. Das hat Maria Euchler von den Freien Wählern Mittelsachsen öffentlich angeprangert. In ihre Generalkritik schließt sie auch Landrat Dirk Neubauer ein.

Die Kriebsteiner Bürgermeisterin hat bei politischen Aussagen schon bisher kein Blatt vor den Mund genommen. Doch ihr Auftritt in der jüngsten Sitzung des Kreistags in Hartha geht weit über das hinaus, was die Kreisräte sonst zu hören bekommen. In einer persönlichen Erklärung hielt Maria Euchler (Freie Wähler Mittelsachsen) dem Gremium...