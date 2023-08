Lkw-Fahrer betrunken auf Tour

Ein Zeuge hat die Polizei am Montagabend über einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der Autobahn 4 in Höhe Lichtenau informiert. Laut diesen Angaben bewegte sich das Fahrzeug sehr langsam und teilweise auch in Schlangenlinie. Die Beamten gingen dem Hinweis nach. Rund einen Kilometer nach der Raststätte „Auerswalder Blick“ wurde der...