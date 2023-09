Mysteriöse Notlandung: Ließ Flugzeug über Frankenberg Treibstoff ab?

Zu einem rätselhaften Vorfall mussten Einsatzkräfte am Wochenende eilen. Aus einem Flugzeug lief Flüssigkeit auf den Boden. Doch wo landete der Pilot? Viele Fragen sind offen.

Die Freiwillige Feuerwehr Frankenberg hatte es am Wochenende nicht nur mit dem Brand einer Gartenlaube zu tun. Ein halbes Dutzend Kameraden wurde am Samstag gegen 14 Uhr „durch die Polizei zur Erkundung einer vermeintlichen Flugzeugnotlandung in den Birkenweg gerufen“, so Wehrleiter Michael Knoth.