Altstadtfest Mittweida: Lernen Sie die "Freie Presse"-Redaktion kennen!

Die "Freie Presse" ist beim Altstadtfest in Mittweida dabei! Und zwar nicht nur zur Berichterstattung. Sondern Besucher können beim Tag der offenen Redaktionstür an der Weberstraße erleben, wie die Nachrichten geschrieben werden und mit ein bisschen Glück sogar ein Apple iPad gewinnen.

Mittweida. Zum Altstadtfest in Mittweida ist ein Tag der offenen Redaktionstür geplant. Was erwartet da die Besucher?

Anne Schwesinger: Da freuen wir uns schon drauf! Besucher sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr herzlich in unsere Redaktion in der Weberstraße 5 eingeladen. Sie können dann live erleben, wie wir in der Redaktion arbeiten und natürlich alle ihre Fragen zu unserem journalistischen Angebot loswerden. Es werden auch Kolleginnen vom "Freie Presse"-Shop in Freiberg da sein, die Fragen rund um die digitalen Angebote der "Freien Presse" beantworten können, also zum E-Paper oder zur App. Für kleine Besucher wird es Kinderschminken geben und für die größeren ein Gewinnspiel.

Apropos Gewinnspiel: Was gibt es denn zu gewinnen und wie kann ich mitmachen?

Anne Schwesinger: Verlost wird ein Tablet! Unser Tag der offenen Tür ist der Auftakt für ein "Freie Presse"-Gewinnspiel. Besucher können ein Los ziehen, sich auf der "Freien Presse"-Seite registrieren und landen so im Lostopf für ein Apple iPad. Und wir haben noch ein Highlight: Es wird eine Fotobox geben, mit der Besucher hier bei uns Fotos machen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen können!

Was macht die Redaktion "Wir in Mittweida" eigentlich und warum gibt es jetzt zwei "Freie Presse"-Redaktionen in Mittweida?

Anne Schwesinger: Die "Wir in Mittweida"-Redaktion in der Weberstraße 5 gibt es seit ziemlich genau einem Jahr, wir sind zum Altstadtfest im vergangenen Jahr eingezogen! Das Besondere bei uns: Wir berichten nur über das, was in Mittweida los ist. Und wir arbeiten rein digital. Das heißt, unsere Beiträge erscheinen auf der Website der "Freien Presse". Dazu haben wir einen eigenen Instagram- und Facebook-Kanal sowie einen Whatsapp- und E-Mail-Newsletter. Unser Ziel ist, Inhalte zu schaffen, die auch für jüngere Menschen interessant sind. Ich bin 33 und finde es total spannend, auszuprobieren, welche Themen bei unseren Lesern ankommen, wie wir Beiträge möglichst ansprechend aufbereiten können und über welche Kanäle wir auch jüngere Leser am besten erreichen. Die bekannte "Freie Presse"-Redaktion in der Rochlitzer Straße 64 gibt es wie gehabt weiter.

Also wird hauptsächlich fürs Internet geschrieben und die Texte werden nicht gedruckt?

Anne Schwesinger: Ja und nein. Unsere Beiträge erscheinen als Erstes auf der Website freiepresse.de/mw. Dort haben wir auch die Möglichkeit, Videos, Umfragen oder andere Elemente einzubinden. Ein Teil der Texte wird aber auch in der Zeitung abgedruckt. Die Kollegen von der Printzeitung entscheiden, welche Beiträge es ins gedruckte Blatt schaffen.

Was muss ich machen, wenn ich ein Thema habe, über das ihr mal berichten sollt?

Anne Schwesinger: Themenhinweise nehmen wir immer gern entgegen, entweder direkt in der Redaktion, per Mail oder Telefon oder per Nachricht im Briefkasten.

Kann man in der "Wir in Mittweida"-Redaktion auch Anzeigen loswerden oder Abo-Fragen klären?

Anne Schwesinger: Wir sind tatsächlich nur eine Redaktion. Anzeigen nehmen unsere Kollegen in den Freie-Presse-Shops in Chemnitz oder Freiberg auf. Und Tickets - das werden wir auch oft gefragt - gibt es bei unserem Shop- und Servicepartner Dierbooks in Mittweida am Markt 7.